瑞士政府表示将加入亚投行

Apollo与黑石是加拿大Home Capital潜在买家--消息人士
路透多伦多/纽约5月2日 - 知情人士告诉路透，Apollo Global Management LLC 、黑石集团及Centerbridge Partners LP等收购公司均为加拿大最大另类抵押贷款机构Home Capital Group的潜在买家。
路透苏黎世3月20日 - 瑞士政府周五表示，瑞士将随同其它一些西欧国家加入中国主导成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)。
瑞士政府在声明中称，将成为亚投行的创始成员国，等待申请得到批准。（完）
(编译 高琦 审校 王洋)
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路透多伦多/纽约5月2日 - 知情人士告诉路透，Apollo Global Management LLC 、黑石集团及Centerbridge Partners LP等收购公司均为加拿大最大另类抵押贷款机构Home Capital Group的潜在买家。
路透柏林5月2日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周二表示，部分地区的超宽松货币政策正在提升再次发生全球金融危机的风险，他敦促及时采取退出超宽松政策的策略。
路透伦敦5月2日 - BP财务长周二表示，石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议若延长至2017年下半年，将可协助全球原油库存到年底时回到五年均值水准，并支持油价在约每桶55美元。