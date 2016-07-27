日内瓦警方加强机场安保 此前接到法国情报称有炸弹威胁（更新版）

(新增更多细节)

路透日内瓦7月27日 - 日内瓦警方在接获法国警方通报可能会有炸弹威胁之后，周三已加强位于瑞法边境的日内瓦Cointrin机场的维安。

警方在Facebook上发文称，已在机场附近采取预防性维安措施，将无限期持续实施。

持枪警察在机场附近执勤，此前日内瓦警方接到法国警方的情报称，机场可能面临威胁。该机场位于瑞法边境。

机场官员称，提高警觉的起因是一通匿名电话，但未透露更多信息。

“有一起炸弹警报，”日内瓦一名维安消息人士向路透表示。

边境另一边的法国也提高安全警戒。

“调查将确认各项事实，但这不在我们控制范围内...法国调查人员将会向我们提供讯息，”日内瓦警方发言人Guillaume Gentil向路透表示。“机场的情况平静。”

法国遭遇一连串攻击事件后，处于高度治安警戒状态。

由于升高警戒，机场多数入口遭到关闭，武装人员检查旅客文件，但机场官员表示，机场仍维持开放，并且正常运作。

机场发言人Bertrand Staempfli表示，由于实施额外安检导致耗费时间，建议旅客提前到达机场，但进出并无重大问题。(完)