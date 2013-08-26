瑞士禁售滑雪度假胜地设备 朝鲜表示反对

路透首尔8月24日 - 瑞士禁止向朝鲜一个豪华滑雪度假胜地出售设备，朝鲜周六对此表示反对。此事显示联合国加强制裁正在对朝鲜产生影响。

朝鲜去年开始打造“Masik Pass”滑雪项目，与韩国进行竞争，韩国将主办2018年冬奥会。

上周，瑞士根据制裁规定，叫停向朝鲜销售滑雪度假胜地所用的装备，以及高尔夫、骑马和水上运动等奢侈运动产品。

有报道称，朝鲜要求数家瑞士企业为其Masik度假村提供价值700万瑞郎（724万美元）的升降椅和缆车等设备。

朝鲜滑雪协会周六通过朝鲜中央通讯社发布声明称，其他国家不应禁止朝鲜购买与生产火箭和核武器无关的设备。

“一些国家在美国的高压下，阻止朝鲜进口滑雪度假胜地等大众运动设施所需的设备，”朝鲜滑雪协会的发言人指出。

声明并未提到具体国家的名字，但指出这样的行为不符合道理，并违反制裁不应影响相关国家国民的联合国章程。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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