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国际财经 | 2016年 4月 14日 星期四 18:44 BJT

德国将瑞士一些银行账户的数据转交27国用于税务核查

路透法兰克福/杜塞尔多夫4月14日 - 德国北莱茵-威斯特法伦州财政部长Norbert Walter-Borjans周四表示，该州获得了瑞士一些银行账户的数据，这些账户的资产超过1,000亿瑞郎，并且已将这些信息转交给27个国家，以查证是否缴税。

这位财长表示，上述数据是从该州此前购买并经过评估的一些光盘上获得的。

“我们面对的是一个能够直接逃税的行业，”Walter-Borjans说。

他补充说，这些账户中位于英国的客户资产占到100亿瑞郎。(完)

(编译 郑茵 审校 王兴亚)

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