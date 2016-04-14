德国将瑞士一些银行账户的数据转交27国用于税务核查

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透法兰克福/杜塞尔多夫4月14日 - 德国北莱茵-威斯特法伦州财政部长Norbert Walter-Borjans周四表示，该州获得了瑞士一些银行账户的数据，这些账户的资产超过1,000亿瑞郎，并且已将这些信息转交给27个国家，以查证是否缴税。
这位财长表示，上述数据是从该州此前购买并经过评估的一些光盘上获得的。
“我们面对的是一个能够直接逃税的行业，”Walter-Borjans说。
他补充说，这些账户中位于英国的客户资产占到100亿瑞郎。(完)
(编译 郑茵 审校 王兴亚)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。