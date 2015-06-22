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国际财经 | 2015年 6月 22日 星期一 10:53 BJT

又有两家瑞士银行向美国交纳罚金 以免遭协助逃税指控

路透华盛顿6月19日 - 美国司法部周五称，瑞士两家银行--Bank Linth LLB AG(LINN.S)和Bank Sparhafen Zurich AG将向美国交纳罚金，以免于因帮美国人逃税而受到刑事指控。

司法部称，这两家银行将分别交纳415万美元和181万美元罚金。

此前已有11家银行与美国司法部达成类似协议。(完)

(编译 李春喜; 审校 王丽鑫)

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