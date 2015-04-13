宝盛集团执行长称未与瑞信洽商合并一事--报载

路透苏黎世4月12日 - 瑞士私人银行宝盛集团BAER.VX执行长对周刊Schweiz am Sonntag表示，该行未与较大竞争对手瑞信CSGN.VX洽商合并一事。

当被问及两家银行是否讨论过合并时，该杂志援引宝盛集团执行长Boris Collardi的话称，“没进行过这样的磋商，”

瑞士银行业长期以来一直盛传瑞信将与宝盛联姻；后者资产规模2,910亿瑞郎(合2,971.8亿美元)，是瑞士第四大私人银行，排名位于瑞银UBSN.VX、瑞信和Pictet & Cie之后。

上述传言带动宝盛股价涨至其2005年收购三家私人银行及瑞银资产管理部门GAM后的最高位。

瑞信发言人未就Collardi的言论或潜在交易置评。

目前瑞士私人银行业正在透过交易重新快速洗牌，希望通过这些交易突破本土市场，并在监管规则的变动中存活下来。

Collardi称，尽管他认为宝盛集团是有吸引力的目标，但他不知道交易对该行客户和雇员的价值在哪儿。(完)

(编译 于春红 审校 王颖)

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