瑞士银行业逐鹿亚洲 争揽富人生意

路透苏黎世/香港8月9日 - 香港北京道1号的摩天大楼上赫然挂着瑞银巨大的广告牌，由于广告牌太大，遮挡了太阳能面板，因此招来投诉。这是瑞士银行业向亚洲正在崛起的富人群体再次发起攻势的一个明证。

瑞士的财富管理机构一直都在招揽亚洲的巨富，因为国内增长放缓，以及国际监管机构对该国银行保密制度的打击，削弱了该国对资金的吸引力。

但银行业内的竞争近来升级，因瑞士信贷CSGN.VX新任负责人表示，希望采取与竞争对手瑞银UBSG.VX相似的发展路线。后者2011年缩减了投行部门，把重点放在财富管理业务上，特别是亚洲。

“所有人都想做亚洲的生意，”瑞士Zuercher Kantonalbank(ZKB)的分析师Andreas Brun表示。“这不是突然之间出现的，但突然所有人都在谈论以此作为主要策略。”

亚洲的吸引力很明显，虽然近来增长放缓，但仍远高于西方国家。波士顿咨询集团(BCG)预测，2019年之前，除日本外的亚太地区私人财富平均每年将增长9.7%，是西欧的两倍还要高。

根据Capgemini和RBC Wealth Management在10月发布的最新版亚太财富报告，2013年亚太高资产净值人士增加17%，至430万人；同时他们的财富增长了18%，至14.2万亿(兆)美元。高资产净值人士即拥有100万美元及以上可投资资产的人士，这些资产不包括主要居所、收藏品、消费品和耐用消费品。

同期全球其他地区高资产净值人士及其财富分别增长了13%和12%。

但对财富管理公司来说，要想赚亚洲富人的钱却不容易。

亚洲白手起家的百万和亿万富豪队伍越来越庞大，相比欧洲通过继承而成为富豪的人相比，他们在管理自己财富方面表现得更加积极，总是在比较多家银行后才选择其中对自己最有利的交易。

“这是他们自己的钱，不是他们父亲或者祖父的，”ZKB的Brun称。

亚洲超级富豪也倾向于把自己的钱分散到六家左右的银行。

“亚洲是一个银行数量繁多的市场，”瑞士银行Pictet旗下亚洲财富管理业务主管Claude Haberer称，“亚洲人乐于尝试新银行，但你要有本事说服他们。”(完)

(编译 李春喜/许娜；审校 王洋/李婷仪)

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