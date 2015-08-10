全球金融：瑞士银行业逐鹿亚洲，争揽富人生意

根据Capgemini和RBC Wealth Management在10月发布的最新版亚太财富报告，2013年亚太高资产净值人士增加17%，至430万人；同时他们的财富增长了18%，至14.2万亿(兆)美元。高资产净值人士即拥有100万美元及以上可投资资产的人士，这些资产不包括主要居所、收藏品、消费品和耐用消费品。

同期全球其他地区高资产净值人士及其财富分别增长了13%和12%。

但对财富管理公司来说，要想赚亚洲富人的钱却不容易。

亚洲白手起家的百万和亿万富豪队伍越来越庞大，相比欧洲通过继承而成为富豪的人相比，他们在管理自己财富方面表现得更加积极，总是在比较多家银行后才选择其中对自己最有利的交易。

“这是他们自己的钱，不是他们父亲或者祖父的，”ZKB的Brun称。

亚洲超级富豪也倾向于把自己的钱分散到六家左右的银行。

“亚洲是一个银行数量繁多的市场，”瑞士银行Pictet旗下亚洲财富管理业务主管Claude Haberer称，“亚洲人乐于尝试新银行，但你要有本事说服他们。”(完)