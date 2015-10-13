瑞士金融：财政部将要求大型银行的杠杆比率达到5%--彭博

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
瑞士的标准通常低于巴塞尔III协议规定的最低资本要求，但专家及该国央行称瑞士将追随其他国家银行业采用的杠杆率。
瑞士政府2月表示，到年底前将对国内最大的两家银行--瑞银集团 和瑞士信贷 采取更加严苛的资本金要求。
两家银行第二季末时公布的BIS杠杆率分别为3.6%和3.7%。
金融危机过后，解决“大而不能倒”的问题已经成为美国和欧洲监管机构的一项当务之急。危机期间，瑞银受到政府的救助。
瑞银的发言人拒绝对彭博的报导置评。路透暂时未联系到瑞士信贷置评。(完)
(编译 汪红英/李春喜; 审校 郑茵)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。