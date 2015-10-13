瑞士金融：财政部将要求大型银行的杠杆比率达到5%--彭博

瑞士的标准通常低于巴塞尔III协议规定的最低资本要求，但专家及该国央行称瑞士将追随其他国家银行业采用的杠杆率。

瑞士政府2月表示，到年底前将对国内最大的两家银行--瑞银集团 和瑞士信贷 采取更加严苛的资本金要求。

两家银行第二季末时公布的BIS杠杆率分别为3.6%和3.7%。

金融危机过后，解决“大而不能倒”的问题已经成为美国和欧洲监管机构的一项当务之急。危机期间，瑞银受到政府的救助。

瑞银的发言人拒绝对彭博的报导置评。路透暂时未联系到瑞士信贷置评。(完)