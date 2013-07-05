版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 15:56 BJT

欧洲个股：受瑞士与英国预扣税协议影响，瑞信可能最高损失9,400万美元

路透苏黎世7月5日 - 瑞士信贷银行 周五表示，受英国与瑞士旨在清理瑞士银行业英国客户未申报资金的联合行动影响，预计该行最高将损失9,000万瑞郎(9,410万美元)。

根据两国之间签署的一项今年起生效的预扣税协议，瑞士银行业者建立起5亿瑞郎资金池，以担保客户履行纳税义务。

瑞士银行业联盟表示，该协议正在实施中，披露的未纳税资产不及此前预估。

瑞信表示，9,000万瑞郎的税后影响将在今年第二季季报中得到体现。(完) (编译 石冠兰; 审校 隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐