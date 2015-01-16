综述：瑞士央行出招 瑞郎一夕之间奇货可居

整理 张明钧

路透台北1月9日 - 瑞士央行意外宣布取消已实施三年之久的瑞郎/欧元汇价上限，并将原已爲负值的指标利率进一步下调，爲全球金融市场投下核子弹，政策出炉后在25分钟内瑞郎兑欧元飈升了逾40%，之后回吐半数涨幅，震荡幅度之大史所罕见。瑞士央行此举被视爲是防堵欧洲央行量化宽松资金涌入的大绝招，也让市场更加确信欧洲央行将于下周就采取行动，这也造成了欧元的全线溃败。

在这之前，全球金融市场早已是波涛汹涌，大宗商品市场跌跌不休、原油及铜价屡创波段新低，美国薪资数据和零售销售数据表现难堪、生産者物价萎靡不振，欧洲法院佐审官建议批准欧洲央行初步购债计画，这一切都在金融市场中刮起阵阵避险风潮，被视为是避险货币之一的日圆因而一路挺进，兑美元冲上一个月高点。

展望来周，关注焦点将是欧洲央行会后决议，到底会不会在本月会后提出量化宽松计划？内容以及实施时程又是如何？预料将紧扣汇市参与者的心弦。

**欧元全线败退**

瑞士央行上演变脸大戏，本周初还声称瑞郎/欧元汇价上限是该国货币政策的基石，不想周四就马上推翻自我，在取消汇价上限的同时还将本已为负的指标利率再下调0.5个百分点至负0.75%。

在这之前一天，欧洲法院一名佐审官建议法官有条件批准欧洲央行的初步购债计划，为欧洲央行的量化宽松(QE)打开大门。这虽然拉高了市场对于欧洲央行下周推行QE的预期，但瑞士央行采取有着核爆威力的举动，更被视爲是欧洲央行下周肯定将付诸行动的信号。

IG市场分析师Chris Beauchamp表示，“我的第一反应就是，这意味着欧洲央行要有行动了，整个欧洲股市的回应非常负面，这很不寻常。不过，也不是每天都会发生如此惊悚的事情--央行竟然以这么出人意料的方式宣布一些决定。显而易见的，人们很担心还会有更震惊的事情发生。”

“这就是那种绝对会引起振荡的事件。而且，事件的影响还远没有终结。”

**美国升息预期降温**

在瑞士央行采取行动之前，汇市之中早已参杂了许多不安的情绪。

先从美国经济数据说起。美国上周五公布12月非农就业岗位成长强劲、失业率降至六年半低位，双双优于市场预期；但美联储最重视的时薪数据下滑幅度近乎抹去了全年增幅，12月美国零售销售较前月降0.9%，跌幅创11个月来最大，所有商品的需求均下降；12月生产者物价录得逾三年来最大降幅，主因能源成本骤降。

这些数据不禁让人对美国经济体质持疑，也让人推迟对美联储升息时间的预期。美联储官员大多认爲，能源价格回落造成的通胀下滑是暂时的。但12月零售销售和平均时薪也下降，可能促使部分决策者三思。

“这加大了联储工作难度，”PNC Financial Services Group高级分析师Gus Faucher表示，“预计通胀将放缓，美联储在做升息决定时需更加谨慎。”

**大宗商品市场动荡**

伦敦金属交易所(LME)期铜本周一度跌至2009年7月来最低，卖压并扩散至其它金属，之后铜价虽有回稳，但本周预料仍将创下三年来最大周线跌幅。另一方面，原油价格剧烈震荡，周二盘中一度改写六年新低，之后虽因期权到期前空头强力回补而大涨5%，但美国库存大增，显示基本面仍然疲弱，油价之后又重拾跌势。

商品市场动荡，让市场避险情绪升温，一度成爲带动日圆等避险货币走强的动力。不过原该受到商品价格疲软打击的澳元表现亮眼，一方面是因该国就业数据亮丽推迟降息预期，另一方面则是因爲瑞士央行举动亦让部分避险资金流入澳元。另外一商品货币加元则没有如此幸运，今年以来兑美元已经贬值近3%。

**欧洲央行及中国数据**

欧洲法院佐审官宣告欧洲央行的直接货币交易(OMT)属职责范围之内，并未违反欧盟法律，该行推动量化宽松已是箭在弦上。

路透调查显示，欧洲央行(ECB)十有八九会推出一项主权债购买计划，最快可能在下周宣布。分析师认爲下周就宣布QE的可能性为70%。53位分析师中有44位称，央行将以某种方式限制QE，预估中值显示欧洲央行资産负债表到2016年底时将扩张1万亿(兆)欧元--即央行总裁德拉吉设下的目标。

虽然对于欧洲央行来说印钞几乎已是共识，但央行将购买哪些成员国公债、比例如何以及购债规模，目前情况仍不明朗。

Bank J. Safra Sarasin首席分析师Karsten Junius表示，“就算考虑到希腊大选，继续推迟决定也没有道理。但欧洲央行将针对低评级国家设定一些保障条款，或者把它们排除在集中购债之列。”

中国将在1月20日召开国民经济运行情况新闻发布会，当日将公布第四季国内生産总值(GDP)数据，路透调查预估中国第四季经济成长率为7.2%。在美国经济啓人疑窦之际，中国经济表现能否挺住，将成为左右汇市走势的关键因素之一。 (完)

(审校 屈桂娟)

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