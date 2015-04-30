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国际财经 | 2015年 4月 30日 星期四 14:55 BJT

瑞士央行第一季亏损300亿瑞郎 外汇投资损失巨大

路透苏黎世4月30日 - 瑞士央行周四公布第一季合并亏损300亿瑞郎(319.0亿美元)，因瑞郎兑该行的投资货币升值，导致重大外汇损失。

瑞士央行1月15日宣布放弃瑞郎/欧元汇率上限，令市场大感意外，推动瑞郎飙升，并引发对该国经济的担忧。

瑞郎升值致使瑞士央行第一季外汇头寸亏损293亿瑞郎，所有外汇投资的汇率相关亏损总计411亿瑞郎。(完)

(编译 王兴亚；审校 李婷仪)

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