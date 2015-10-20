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国际财经 | 2015年 10月 20日 星期二 12:45 BJT

瑞士金融监管机构称中国建设银行已获得瑞士银行业执照

路透苏黎世10月19日 - 瑞士金融监管机构的发言人周一表示，中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)已经获得瑞士银行业执照。

瑞士一直都致力于吸引一家中资银行，以助本国成为人民币的一个主要交易中心。

中国国有银行最近几年积极进行海外扩张，一定程度上是要促进人民币国际化。

一位消息人士今年对路透表示，建行计划今年在八个国家设立分支机构，其中也包括瑞士。

“我可以确认，中国建设银行已经获得银行业执照。”瑞士金融市场监管局(FINMA)发言人表示，并补充称建行在苏黎世的分行能够开始营业前还有一些细节问题需要解决。

瑞士央行和中国人行在今年1月达成协议，在瑞士设立人民币交易的结算安排，并延长针对瑞士银行客户的试行计划。（完）

(编译 高琦 审校 屈桂娟)

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