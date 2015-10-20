瑞士金融监管机构称中国建设银行已获得瑞士银行业执照

日央行总裁黑田东彦相信通胀将“显著”加速--CNBC
路透横滨5月5日 - CNBC周五报导称，日本央行总裁黑田东彦表示，在大规模货币刺激政策和财政政策的扶助下，通胀将“显著”加速。
路透苏黎世10月19日 - 瑞士金融监管机构的发言人周一表示，中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)已经获得瑞士银行业执照。
瑞士一直都致力于吸引一家中资银行，以助本国成为人民币的一个主要交易中心。
中国国有银行最近几年积极进行海外扩张，一定程度上是要促进人民币国际化。
一位消息人士今年对路透表示，建行计划今年在八个国家设立分支机构，其中也包括瑞士。
“我可以确认，中国建设银行已经获得银行业执照。”瑞士金融市场监管局(FINMA)发言人表示，并补充称建行在苏黎世的分行能够开始营业前还有一些细节问题需要解决。
瑞士央行和中国人行在今年1月达成协议，在瑞士设立人民币交易的结算安排，并延长针对瑞士银行客户的试行计划。（完）
(编译 高琦 审校 屈桂娟)
路透横滨5月5日 - CNBC周五报导称，日本央行总裁黑田东彦表示，在大规模货币刺激政策和财政政策的扶助下，通胀将“显著”加速。
路透横滨5月5日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，日圆是一种“稳定”的货币，能帮助促进亚洲金融稳定。 麻生指的是日本今日稍早提议与东南亚国家推出双边外汇互换机制，以便在出现金融压力的时候日本可以向这些国家提供日圆资金。 他还对记者称，全球社会应当致力于维护自由贸易。 麻生太郎是在同中国、韩国和东盟国家官员的会议上发表此番言论的。(完) (编译 张荻/侯雪苹；审校 张涛/于春红)
路透旧金山5月4日 - 两位熟悉情况的消息人士称，针对网约车企业优步(Uber)使用一种软件工具来帮助司机躲避地方交通部门的情况，美国司法部已就此展开刑事调查。