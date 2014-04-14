瑞士央行认为欧元区宽松政策对瑞士有利

路透华盛顿4月12日 -瑞士央行总裁乔丹周六表示，如果瑞郎兑美元跟随欧元兑美元走软，瑞士可能得益于欧元区进一步的宽松政策。

不过乔丹警告称，瑞士央行将守护瑞郎兑欧元的的汇率上限，倘若欧洲央行出台更多刺激举措推升瑞郎兑欧元，瑞士就将毫不犹豫地采取其他措施。

欧洲央行总裁德拉吉周六稍早表示，如果欧元兑美元继续走强，该央行将进一步放宽政策。这是迄今为止，他针对欧洲央行可能实施资产购买刺激举措发出的最强烈信号。

乔丹称，很难预测此类政策对瑞士的影响；不过鉴于持续的低通胀，瑞士央行决意维持宽松的货币环境。

他在参加国际货币基金组织(IMF)春季会议的间隙接受访问时称，“如果瑞郎兑美元跟随欧元走势走软，将对瑞士和瑞士经济有利。”

瑞士央行在2011年设定1.20的瑞郎兑欧元汇率上限，帮助抗击经济衰退和通缩威胁，并且在2012年欧债危机爆发时被迫大举干预市场。

“瑞郎汇率上限是关键工具，所以我们未来也会使用它，来维持适当的政策环境，”乔丹称。“我们不排除采取任何必要措施...我们已经说过不排除实施负利率。”

欧元兑美元在过去12个月升值近5.5%，达到2011年底以来高点，从而推低了进口物价。

“欧元兑美元坚挺且估值很高，但与瑞郎兑欧元曾经的涨势相比，根本不算什么，”乔丹表示。

“我认为欧元区陷入通缩的风险并不是很大。瑞士的通缩风险很可能更高一些。”(完)

(编译 徐文焰；审校 张若琪)

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