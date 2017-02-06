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国际财经 | 2017年 2月 6日 星期一 17:22 BJT

瑞士央行理事麦席勒称瑞郎汇率并无“魔力数字”

路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。

“一个国家的经济不能依赖一个单一魔力数字，哪怕是像汇率这么重要的情况。竞争力是与创新及应对挑战的能力相关，”她表示。

“我们的货币政策并非基于一个特定的汇率数字，而是整体货币状况。”(完)

(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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