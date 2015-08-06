焦点：瑞士央行巧借天时 善用夏季汇市平静期削弱瑞郎

图为百元面值的瑞郎现钞。 REUTERS/Denis Balibouse

路透伦敦8月5日 - 全球汇市目前处于夏季平静期，奉行干涉主义的瑞士央行正在利用这个机会窗口，以更低成本，四两拨千斤地推低瑞郎汇率。

不少交易员认为瑞士央行最近几周有过几次这样的动作，而数据和汇价走势也支撑了他们的看法。

瑞郎兑欧元目前在四个月低点附近徘徊，兑美元本周也触及逾三个月低位，期权市场暗示，押注瑞郎进一步上涨的趋势在逐步减轻，尤其是瑞郎兑欧元。

瑞士央行周一的数据显示，上周它进行了干预，时点恰好在7月和8月汇市通常的平静期中段，这段时间有许多基金经理和交易员都在度假，汇市交易量比5万亿美元的日均水平至少要低10-15%。

市场流动性较低时，汇率波动通常会被放大，这时瑞士央行干预行动取得成效的可能性更高。

“在清淡市况中，他们很显眼，”Swissquote Bank首席外汇分析师Peter Rosenstreich说。“他们试图让汇率恢复适宜水平，与此同时(瑞士央行资产负债表)损失还没那么大。”

瑞士央行上半年亏损金额达到创记录的501亿瑞郎(518亿美元)，因央行增加买进欧元，而欧洲央行3月启动万亿欧元资产购买计划之后，欧元已然贬值。瑞士央行是全球少数几个也投资股票的主要央行，持股对象包括苹果APPL.O。

如此庞大的亏损金额促使瑞士央行对股东示警，称可能无法维持定期派息政策，这引来国内一片批评声浪。瑞士央行的股东包括联邦政府和地区州政府。

由于亏损巨大，而且央行资产负债表已经膨胀到相当于国内生产总值(GDP)的85%以上，分析师预期瑞士央行现阶段不会非常积极地进行干预。

“不排除有些温和和被动的干预，但我们认为，在美元强劲到让美元/瑞郎重新站上平价--进而帮助削弱瑞郎贸易加权指数之前，这股干预只能称得上是练习曲，”ING汇率策略主管Chris Turner说。

**欧元买家**

瑞士央行自1月意外弃守1.20的瑞郎兑欧元上限后，便时断时续地干预市场。

在央行的干预下，瑞郎兑欧元在希腊债务危机最严重时期没有达到平价水平。受形势所迫，瑞士央行反常地公开承认，采取了压低瑞郎汇率的干预举措。

国际货币基金组织(IMF)数据显示，在今年第一季，瑞士央行可能是唯一一家购买欧元的主要央行，这段时间其他央行都在减少曝险。

不过最近由于希腊危机略有缓解、瑞士通缩风险上升，投资者在降低瑞郎敞口。

RBC Capital资深汇率分析师Elsa Lignos建议投资者通过期权押注欧元兑瑞郎长期升值。

“该行弃守汇率上限的原因，就是为了在极端情况下给进一步扩大资产负债规模留有空间，”Lignos称。“我们觉得对欧元/瑞郎重新布仓的时机已到。”(完)

(编译 白云/李婷仪/王丽鑫；审校 郑茵/许娜/王颖)

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