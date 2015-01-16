焦点：瑞士央行陨石从天而降 汇市震颤但稳住阵脚

路透伦敦1月15日 - 瑞士央行周四出人意料地放弃瑞郎兑欧元汇价上限，导致市场出现了1970年代以来最大的震荡，但全球外汇市场顶住了系统性崩盘担忧的威胁。

在瑞士央行宣布放弃坚守三年之久的瑞郎兑欧元汇价上限后，

市场出现了数年来最为动荡的情况，在25分钟内瑞郎兑欧元飙升了逾40%，之后回吐半数涨幅。

Chapdelaine Foreign Exchange执行董事Douglas Borthwick称，“真是陨石坠入了外汇市场...这样的行动搅动了整个外汇市场。”

有交易员将市场的此番动荡称为“屠杀”，对冲基金损失最为惨重。在EBS电子交易平台上，欧元兑瑞郎一个未成交的报价曾到0.0015瑞郎，而该货币对过去几个月一直保持在1.20-1.21瑞郎之间。瑞士央行自2011年9月以来一直维持着瑞郎兑欧元在1.20瑞郎的上限。

一个规模较小的散户交易平台一度暂停了瑞郎交易。

对冲基金Omni Macro的策略主管Chris Morrison表示，“不知何故，也没有任何预警，在1月中旬的一个周四早上就突然取消了上限。对市场参与者来说，这很难应付。”

但即便出现了对系统性崩盘的担忧，全球外汇市场依旧运转正常，并未出现重大问题。

银行等主要市场参与者交易美元、欧元、日圆与瑞郎重要平台之一的电子交易系统(EBS)表示，交易情况保持正常。

“在这次剧烈波动期间，EBS市场交易情况仍维持正常。仅发生一次匹配失误，导致一个市场低点出现，”EBS母公司毅联汇业(ICAP) IAP.L一名发言人在声明中表示。

外汇交易平台、同时也是Gain Capital交易分支的Forex.com，曾短时间暂停瑞郎交易，因瑞郎波动性飙升。

但其他平台仍维持交易，尽管欧元/瑞郎与美元/瑞郎CHF=这两个货币对的流动衰竭，且买、卖价差扩大。

到了伦敦尾盘，买卖盘之间的的价差缩窄，这些货币对也趋稳，但许多交易员与部分散户平台最终都出现亏损。交易收盘后，散户外汇交易最大参与者之一的丹麦盛宝银行(Saxo Bank)表示，可能对瑞士央行声明发布后进行的交易给予不同的汇率。

盛宝银行在声明中表示，已经对这次意外冲击前后“市场流动性极低”情况下的客户交易单进行撮合，一旦银行能够确定市场的流动性，“将重新审查所有被执行的撮合交易，并修正至更为精确的汇率水平。”

“这可能导致最终执行的汇率水平比不上原来撮合的水准，”盛宝银行的声明中表示。

**波幅为1970年代以来最大**

瑞郎周四波幅创1970年代多数主要货币实行自由浮动机制以来单日最大。

交易员表示，他们看到许多大型投资人损失多达20%，之后才得以完成交易，出脱他们对美元/瑞郎将走强的押注。

瑞士央行的这一决定使对冲基金等投机商遭遇沉重打击，根据芝加哥商业交易所集团的数据，截至上周末，投机商所持瑞郎净空仓为截止2013年6月9日当周来最多。

最新数据显示，对冲基金和其他投机商净持有24,171口空头期货合约以及另外662口期权合约，合计24,833口空头合约，价值约35亿美元。每口合约价值12.5万瑞郎。

英国经纪商IG Group预计，自己将损失达3,000万英镑左右。该公司股价在伦敦证券交易所(LSE)收跌4.4%。(完)

(编译 张荻/陈宗琦/许娜；审校 郑茵/张涛/李爽)

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