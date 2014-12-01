瑞士增加黄金储备提案被否决 央行重申维持瑞郎汇率上限承诺

路透苏黎世11月30日 - 瑞士选民周日以压倒性多数否决了增加黄金储备以及严格限制移民的提案，消除了政策制定者面临的困境。

近期以稳定闻名的瑞士受到了一系列公投动议的挑战。

瑞士圣加伦大学国际经济学教授Reto Foellmi称，“今日关于黄金储备和移民的公投结果显示出，瑞士公众希望保持一贯的国际经济政策，且不希望与欧盟邻国间出现新的紧张因素。”

瑞士SRF电视台报导，这场名为“挽救瑞士黄金(Save our Swiss gold)”的倡议遭到77%投票者的反对。该活动由右翼瑞士人民党发起，原因是担心央行以往出售的黄金过多。

若倡议获得通过，将迫使瑞士央行将资产中黄金储备的比重由目前的约8%提高至20%，并禁止央行出售黄金，这将威胁到央行保卫瑞郎汇率上限的能力。

瑞士央行表示，对公投结果表示欢迎，并重申将继续保卫瑞郎汇率上限，如有必要将不限量买入外币，并及时采取进一步行动。

现货金价格周日持于略低于每盎司1,167美元的水平，今年以来跌幅为3%。

“我们预计黄金短期内会出现一波抛售，不过这项倡议遭公投否决一事的影响，已多数为市场消化，”Swissquote的分析师Peter Rosenstreich说。(完)

(编译 张荻/郑茵 审校 徐文焰/龚芳)

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