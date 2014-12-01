瑞士增加黄金储备提案被否决 央行重申维持瑞郎汇率上限承诺

美国商务部长罗斯称美国亟欲加强与日本的贸易关系
路透东京4月18日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二与日本官员会面后表示，美国亟欲加强与日本间的贸易关系。
路透苏黎世11月30日 - 瑞士选民周日以压倒性多数否决了增加黄金储备以及严格限制移民的提案，消除了政策制定者面临的困境。
近期以稳定闻名的瑞士受到了一系列公投动议的挑战。
瑞士圣加伦大学国际经济学教授Reto Foellmi称，“今日关于黄金储备和移民的公投结果显示出，瑞士公众希望保持一贯的国际经济政策，且不希望与欧盟邻国间出现新的紧张因素。”
瑞士SRF电视台报导，这场名为“挽救瑞士黄金(Save our Swiss gold)”的倡议遭到77%投票者的反对。该活动由右翼瑞士人民党发起，原因是担心央行以往出售的黄金过多。
若倡议获得通过，将迫使瑞士央行将资产中黄金储备的比重由目前的约8%提高至20%，并禁止央行出售黄金，这将威胁到央行保卫瑞郎汇率上限的能力。
瑞士央行表示，对公投结果表示欢迎，并重申将继续保卫瑞郎汇率上限，如有必要将不限量买入外币，并及时采取进一步行动。
现货金价格周日持于略低于每盎司1,167美元的水平，今年以来跌幅为3%。
“我们预计黄金短期内会出现一波抛售，不过这项倡议遭公投否决一事的影响，已多数为市场消化，”Swissquote的分析师Peter Rosenstreich说。(完)
(编译 张荻/郑茵 审校 徐文焰/龚芳)
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路透东京4月18日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二与日本官员会面后表示，美国亟欲加强与日本间的贸易关系。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
路透东京4月18日 - 日本副首相暨财务大臣麻生太郎表示，他将在周二与美国副总统彭斯的首轮会谈中，讨论双边经济合作的整体框架，不会涉及任何具体细节。