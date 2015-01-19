焦点：瑞士央行变脸 令人质疑瑞郎避险地位

图为瑞郎纸币和硬币。 REUTERS/Michael Buholzer

路透伦敦1月16日 - 瑞士央行出人意料的举动，轻易就抹掉了瑞郎几十年才积累起来的最安全避险货币的声誉。

瑞士央行周四突然放弃瑞郎/欧元汇率限制，刺激瑞郎创出纪录最大涨幅，指标10年期公债收益率首次降至零以下，令金融市场瞠目结舌。

其影响将是持久的和广泛的，并令人质疑瑞郎的优质避险货币地位。

冲击如此强烈，并非只是因为瑞士央行的举动出乎预料，而是因为瑞士央行此前一直被视为最透明的央行之一，而且是稳定性的支柱。

“瑞士央行的职责之一是确保市场有序，但它没有做到。在几秒之内，就毁掉了1982年迄今建立起来的东西，”纽约梅隆银行驻伦敦的外汇策略主管Simon Derrick表示。

数十年来，全球各地的投资者被瑞士的低通胀承诺、经济与金融稳定性、政治中立和世界上最为保护隐私且可靠的银行法所吸引。

简而言之，持有瑞郎一直是在经济或政治动荡时期保护自己财富的最安全方法之一。

瑞士央行的决定推动瑞郎周四一度暴涨近30%，如此升值幅度在当代发达国家货币中简直闻所未闻。

这也打碎了瑞士央行似乎坚不可摧的信誉，而重建恐怕需要一些时间。

“但瑞士对资金仍有着天然的吸引力，若大家觉得对于欧元区、俄罗斯或其他地方的情况感到担心，那么他们仍希望把钱放在瑞士，”Derrick表示。

周四和周五均有迹象表明，在瑞士的外籍员工以及国内投资者都在考虑降低瑞郎方面的曝险。

在日内瓦，外汇机构门外排起长队，外籍员工以及其他一些人纷纷趁瑞郎升值之际锁定获利，而伦敦的高档地产公司也注意到，瑞士客户的买兴激增。

“大量来自瑞士的“避险”投资者已开始把焦点放在伦敦中心，对他们来说，伦敦中心马上变得大为便宜，”住宅基金和资产管理公司London Central Portfolio执行长Naomi Heaton表示。

**不确定性**

近几个月瑞郎的避险地位明显受到关注，尤其是西方对俄罗斯展开制裁及油价崩跌，引发俄罗斯经济、金融和政治上的不确定性。

在瑞士央行弃守1.20瑞郎上限后，欧元兑瑞郎跌至0.85瑞郎的纪录低位，周五时回到平价水准。

高盛前主管Jim O'Neill表示，瑞郎如今难以保持强势，兑欧元已高估约40%。

“但对一些散户来说，这将使得瑞郎作为全球最佳避险货币的角色大为提升，即使央行在巨大恐惧和不确定性环伺下无法阻止瑞郎的升值。”O'Neill说。(完)

(编译 张涛/李爽/戴素萍 审校 张明钧/郑茵/杜明霞)

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