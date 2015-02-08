瑞士央行总裁称必要时将积极干预汇市

路透苏黎世2月7日 - 瑞士央行总裁乔丹称，央行准备好干预汇市，同时如果有必要拉低瑞郎，已为负值的利率仍有调降空间。

“我们正在观察汇率整体情况，”乔丹在瑞士电台SRF周六播出的专访中表示。“如有必要，我们会积极行动，但正如我所说的，我们不透露交易情况。”

瑞士央行1月15日取消瑞郎兑欧元汇率的1.20瑞郎上限，瑞郎因而飙升，股市则大跌，因忧心瑞士的出口导向经济受创。

乔丹表示，瑞士央行必须毫不透露可能的汇市干预，以确保在需要干预时获得最大效果。

月度外汇储备及每周活期存款数据显示，瑞士央行仍积极压抑瑞郎，瑞士一家报纸称，央行目前对瑞郎汇率的非正式目标为1.05-1.10。

为减少资金涌入瑞郎，瑞士央行目前对银行存放在央行的隔夜资金实施负0.75%利率。

乔丹表示，负利率对于减少瑞郎吸引力产生强烈效果，并暗示央行仍有压低利率空间。

“负利率肯定有极限，但问题在于极限究竟在哪里，”乔丹称。“但我相信以目前的负0.75%，绝对还没达到极限。”

乔丹表示，取消汇率上限会对瑞士经济有何确切影响，现在仍言之过早，但成长率及通胀率将会低于央行先前预测。

瑞士央行12月时预测今年成长率约2%，通胀率将为负0.1%。

当问及动用资本管制以压低瑞郎的可能性时，乔丹表示，现在讨论这种作法还为时太早，这并不是瑞士央行的优先措施。(完)

(编译 蔡美珍；审校 李爽)

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