瑞士央行总裁乔丹称瑞郎汇率仍然“明显高估” 但目前无意降息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透华盛顿10月8日 - 瑞士央行总裁乔丹周六表示，瑞郎汇率仍然“明显高估”，不过他表示目前没有计划进一步调降现为负值的利率。
“我们当前确信，我们的货币政策(存款利率)是负0.75%，“乔丹在华盛顿参加国际货币基金组织(IMF)会议时对路透表示。
“我们也说过，我们可以在必要时调降利率，但目前现有政策正在发挥作用，而且双支柱策略是正确的。”(完)
(编译 张涛；审校 张明钧)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。