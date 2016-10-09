瑞士央行总裁乔丹称瑞郎汇率仍然“明显高估” 但目前无意降息

路透华盛顿10月8日 - 瑞士央行总裁乔丹周六表示，瑞郎汇率仍然“明显高估”，不过他表示目前没有计划进一步调降现为负值的利率。

“我们当前确信，我们的货币政策(存款利率)是负0.75%，“乔丹在华盛顿参加国际货币基金组织(IMF)会议时对路透表示。

“我们也说过，我们可以在必要时调降利率，但目前现有政策正在发挥作用，而且双支柱策略是正确的。”(完)