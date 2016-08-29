瑞士央行仍坚守负利率政策 目前没有升息空间--央行理事麦席勒

经济强劲及促销活动促使美国假日季销售额增长4%超预期--NRF
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透苏黎世8月28日 - 瑞士央行理事麦席勒(Andrea M. Maechler)对瑞士报纸Sonntagsblick表示，该国央行仍坚守负利率政策，认为目前并非撤销该政策的机会。
被许多投资者在危机中视为安全岛的瑞郎近几年一直保持坚挺。瑞士央行在2015年弃守瑞郎汇率上限，改用其他遏制性的手段，例如针对持有瑞郎存款的银行收费。
“金融市场预期英国和欧元区将进一步放宽货币政策，就连美国的升息进程也只是缓慢推进，”麦席勒在周日发表的访谈中称。
她说，因此全球利率在可预见的未来仍将维持在低位。“只要这种状况不发生改变，瑞士央行就没有升息的空间。”
麦席勒接受访问之后，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周五表示，近几个月升息的可能性增强，为早至下月就升息埋下伏笔。
“我们一直在说，只要有可能，我们就会将负利率调升。现在这句话仍然有效，”麦席勒在访谈中称。“我们无法改变国际环境。”
她表示，其他多数使用负利率的国家是为了降低信贷门槛，并支持本国经济。
“我们不存在信贷紧张的问题，”她说。“我们实施负利率是为了保持与其他国家的利差稳定，从而缓解瑞郎的估值过高压力。”
她指出，负利率仍是达到这一目标的重要工具，并称她相信这项政策的正面效应将大于任何随之带来的问题。
若没有负利率，瑞郎本可能“升值更多，并对瑞士经济带来相应的负面影响，”麦席勒称。
她还排除了瑞士央行使用“直升机撒钱”方式推高通胀的可能性。“直升机撒钱”即增加发钞用于政府支出。
“对瑞士央行而言，这种做法行不通，”她说。“央行把钱给政府是违反法律的。”(完)
(编译 徐文焰；审校 郑茵)
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