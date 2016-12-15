瑞士央行维持货币政策不变 以使瑞郎汇率受到抑制

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透苏黎世12月15日 - 瑞士央行周四维持货币政策不变，将利率保持在纪录低点，以使“大幅高估”的瑞郎受到抑制。
瑞士央行维持三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)目标区间在负0.25%至负1.25%不变，一如路透调查的分析师给出的预期。与此同时其还活期存款利率维持在负0.75%不变，一如预期。
瑞士央行在声明中称，“负利率和瑞士央行干预汇市的愿意，旨在使投资瑞郎的吸引力降低，以此缓解瑞郎压力。”(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。