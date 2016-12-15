瑞士央行维持货币政策不变 以使瑞郎汇率受到抑制

路透苏黎世12月15日 - 瑞士央行周四维持货币政策不变，将利率保持在纪录低点，以使“大幅高估”的瑞郎受到抑制。

瑞士央行维持三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)目标区间在负0.25%至负1.25%不变，一如路透调查的分析师给出的预期。与此同时其还活期存款利率维持在负0.75%不变，一如预期。

瑞士央行在声明中称，“负利率和瑞士央行干预汇市的愿意，旨在使投资瑞郎的吸引力降低，以此缓解瑞郎压力。”(完)