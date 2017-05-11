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国际财经 | 2017年 5月 11日 星期四 18:57 BJT

瑞士央行总裁乔丹称负利率非理想选择 但是有必要

路透苏黎世5月11日 - 瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)周四表示，央行实行负利率政策并非理想之举，但为了压制严重高估了的瑞郎，该政策是必要的。

“并不是说我们认为实行负利率是上选，”乔丹称。

乔丹表示，为了保护出口商防止其受到瑞郎走强的影响，实行负利率以及央行展现干预汇率的意愿都是完全必要的；瑞郎往往是市场压力时期的避险货币。(完)

(编译 孙国玉；审校 王洋)
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