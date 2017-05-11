瑞士央行总裁乔丹称负利率非理想选择 但是有必要

美国原油收于九个月低位 因全球供应过剩
路透纽约6月20日 - 油价周二下跌约2%，布兰特原油收于七个月低位，美国原油收于9月以来最低，此前几个关键产油国的供应增加，盖过了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产执行率升高带来的影响。
路透苏黎世5月11日 - 瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)周四表示，央行实行负利率政策并非理想之举，但为了压制严重高估了的瑞郎，该政策是必要的。
“并不是说我们认为实行负利率是上选，”乔丹称。
乔丹表示，为了保护出口商防止其受到瑞郎走强的影响，实行负利率以及央行展现干预汇率的意愿都是完全必要的；瑞郎往往是市场压力时期的避险货币。(完)
(编译 孙国玉；审校 王洋)
路透纽约6月20日 - 油价周二下跌约2%，布兰特原油收于七个月低位，美国原油收于9月以来最低，此前几个关键产油国的供应增加，盖过了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产执行率升高带来的影响。
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
油价触及七个月低位，拖累欧洲油气股下挫超过2%，壳牌跌2.3%，BP下跌2.6%。矿业股大跌超过3%。