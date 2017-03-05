瑞士央行总裁乔丹称全球政治风险上升 央行仍有应对工具--报纸

路透苏黎世3月3日 - 瑞士央行总裁乔丹对报纸Schweiz am Wochenende表示，瑞士央行认为全球政治风险上升，但该央行仍有工具可应对这些风险对“大幅高估”的瑞郎的潜在影响。

乔丹在周六刊出的专访中称，法国和德国都将迎来重要的大选，意大利形势以及英国退欧后的情况仍存在不确定性。

“我们对这种不确定性上升的时期总是比较敏感，因为瑞士愈发被认为是避险天堂，”乔丹指出。

他说，针对可能影响金融稳定的事件，比如勒庞可能在法国大选中获胜，该央行将有能力应对。

“我们有充足的工具来应对进一步的冲击，”乔丹表示。

瑞士央行近几周大幅加大汇市干预，以抑制瑞郎兑欧元升值。

乔丹称，尽管全球经济改善，但现在还不是考虑放弃负利率的时候。负利率政策是瑞士央行抑制瑞郎升值策略的第二个支柱。

“我们的货币政策仍然是扩张性的，”他说。“通胀率仍很低，瑞士经济中还有闲置产能，瑞郎严重高估。”

“在当前形势下，负利率和准备干预市场仍是适当的工具，”他说。“目前我们认为没有理由调整货币政策。”

瑞士央行购买外汇导致其资产负债表扩大至逾7,250亿瑞郎，超过瑞士经济规模，有人因此担心其未来可能在大幅获利和亏损间摇摆。

乔丹称，批评不能阻止该行采取行动，但向公众解释政策很重要。

他说，瑞士央行干预汇市削弱瑞郎的目的不是要为瑞士出口商争取不公平优势。瑞士被列入美国财政部观察名单，可能被认定为汇率操纵国。

“我们必须干预市场以防瑞郎明显估值过高以及对经济产生负面影响，”乔丹称。

“在我们与外国机构及国际组织进行定期交流时，这点得到认可。”(完)