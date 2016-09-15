瑞士央行维持货币宽松政策不变 以遏制瑞郎升值

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透苏黎世9月15日 - 瑞士央行周四维持扩张性货币政策不变，同时维持负利率在纪录低点，尽管外界对于该政策损及银行和养老金的批评声浪不断加剧。
瑞士央行维持三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)目标区间在负1.25%至负0.25%不变，一如路透调查的分析师给出的预期。与此同时其还活期存款利率维持在负0.75%不变，一如预期。
“瑞郎汇率仍被严重高估，”瑞士央行在一份声明中称。
“负利率及瑞士央行干预外汇市场的意愿将会降低瑞郎投资吸引力，从而缓解瑞郎升值压力。”
消息出炉后，瑞郎兑欧元表现平稳。
瑞士央行称，预期2016年经济增速在1.5%，位于6月成长1-1.5%的预估区间高端。
瑞士央行维持今年负0.4%的通胀率预估不变，不过将明后两年的通胀率预估分别调降至0.2%和0.6%。
瑞士央行称，全球经济前景稍微有些不利，这抑制了瑞士的通胀率，且全球经济前景低迷。
瑞士央行表示，英国6月公投退出欧盟“带来相当大的不确定性，使得越发难以对全球经济前景做出评估”，并补充道，其已经下修对英国和欧元区经济增速的预估。
“全球经济方面，受诸多结构性问题影响，面临的风险仍偏于下档。”
瑞士央行称，尽管瑞士经济继续增长，但产能利用率仍不令人满意，而且企业从经济复苏中的获益并不均匀。
“到今年下半年，增长可能比上半年还要温和，这在一定程度上要归咎于欧洲增长的暂时走软，”瑞士央行称。
分析师称，在这种环境下，瑞士央行几无调整政策的空间。
“尽管瑞士央行认为，瑞士经济复苏力度略强于预期，但是该央行对于英国退欧公投过后欧洲经济前景的乐观预期稍降，”J. Safra Sarasin汇市策略师Ursina Kubli称，“因此，宽松货币政策在瑞士仍完全有必要。”(完)
(编译 孙茉莉/刘秀红；审校 王洋/高琦)
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