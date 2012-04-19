瑞士央行新总裁承诺将继续捍卫瑞郎汇率上限

* 丹亭出任瑞士央行副总裁

* Fritz Zurbruegg被任命为管委会新成员,将於8月1日就任

* 乔丹承诺将保卫瑞郎汇率上限

路透伯尔尼4月18日电---瑞士央行周三任命原副总裁乔丹出任总裁一职,围绕央行能否保卫瑞郎汇率上限的不确定性由此消除.

乔丹是一位颇受好评的经济学家,自1997年以来一直在瑞士央行任职.自今年1月前总裁希尔德布兰德因一宗外汇交易丑闻辞职後,乔丹临时执掌央行.

乔丹立即重申,将捍卫瑞郎汇率上限,以防因欧元危机而一味寻求避险的投资者推高瑞郎汇率,导致瑞士出口丧失竞争力.最近几周,市场已试探过1.20水准.此为央行自去年9月6日以来设定的瑞郎汇率上限.

"显然,我将维护政策的稳定性.就目前的经济形势而言,瑞郎汇率上限是非常必要的,"乔丹在记者会上表示.

"全体管理委员会成员完全支持这一汇率限制,无论金融市场发生什麽情况,我们都将全力捍卫."

瑞郎在本月稍早一度突破1.20水准,当时正处於复活节假期中的市场交投清淡,弥漫着对於欧元的忧虑.最近几日瑞郎一直在接近1.20上限的水准徘徊,引发要求政府迅速恢复央行稳定的呼声.

瑞士财长维德默-施龙普夫在宣布央行新领导层名单时,否认瑞郎一度突破1.20上限和央行缺乏稳定的领导层有关.

现年49岁的乔丹将瑞郎突破上限视为"反常现象",但表示不排除这种情况再度出现的可能.

瑞士一些政要,工会和行业团体呼吁将瑞郎/欧元上限下调为1.30瑞郎,以帮助处於困境的出口行业和旅游业,但有迹象显示经济形势好於预期,因此这一举措不大可能出台.

在被问及央行是否有可能调整瑞郎汇率上限时,乔丹回答说:"现在的关键不是争论这个问题.上限是绝对必要的.瑞郎仍然估值过高,预计会走弱."

"因此我们需要这个上限,以维持物价稳定并在某些方面保护瑞士经济."

瑞郎兑欧元在消息发布後几无变动.

周三公布的一份调查显示,大部分专家预计,瑞士央行在未来六个月将坚守瑞郎汇率上限,但近三分之一的人认为,瑞士央行将在未来一年中采取行动,打压瑞郎兑欧元汇率至1.25.

"乔丹成为瑞士央行总裁,几乎可以说是'必然的',而且已被市场充分消化,"Swissquote的Peter Rosenstreich表示,"尽管此举更好地确保了政策连贯性,但并未改变当前的宏观基本面...欧洲上空正再度阴云密布."

**瑞士央行新任金融稳定部主管**

丹亭将立即接任乔丹之前副总裁的职位,并兼任瑞士央行负责金融稳定事务的部门主管.丹亭曾为洛桑大学宏观经济学教授,於2010年1月加入瑞士央行理事会.

瑞士政府亦任命Fritz Zurbruegg来填补理事会的空缺.自2010年以来,Zurbruegg一直主管瑞士联邦金融部门.他将从8月1日起在瑞士央行履职,并担任负责金融市场、银行业运营及信息科技事务的部门主管;在他到任之前,将由央行代理理事Dewet Moser负责.

瑞士央行监督委员会曾一直希望接替前总裁希尔德布兰德的人选也拥有丰富的国际人脉,而施龙普夫称,这也是选择Zurbruegg的原因之一.

瑞士政府还任命Jean Studer为瑞士央行监督委员会的新任主席,接替Hansueli Raggenbass.希尔德布兰德妻子的交易丑闻愈演愈烈之际,Raggenbass因为过长时间站在希尔德布兰德一边而饱受抨击.

瑞士央行周三稍早曾表示,其已加强了对员工私下金融交易的约束,而且在希尔德布兰德丑闻曝光後,已强化了合规程序.(完)

--编译 郑茵/兰秀娟;审校 张荻/徐文焰

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