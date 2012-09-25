瑞士宝盛称到2015年中国高资产净值人数将增近两倍

路透香港9月25日电---瑞士最大私人银行瑞士宝盛BAER.VX周二发表财富报告显示,预期至2015年,中国高资产人士数目将达146万人,较2010年增近两倍;其财富总额则升2.5倍至9.3万亿美元.

这个数字代表中国的"富人"数目将占亚洲接近一半,紧随其後依次为印度、韩国及香港.报告显示,瑞士宝盛预期2015年亚洲的高资产净值人士数目或增至近300万人,坐拥财富总额等值於16.7万亿美元.

高资产净值是指拥有100万美元或以上的可投资资产,但不计入主要居住的物业.

瑞士宝盛新兴市场证券策略师家帝文在记者会上称,"相信中国产能过剩导致生产减慢的现象只是周期性,预计今年底中国经济将重拾活力."他并预期,中国今明两年的实质国内生产总值(GDP)增长均为8%.

报告显示,至2015年香港的富人数目将达13.4万人,坐拥可投资资产7,280亿美元;分别较2010年上升56%及50%.

家帝文称,货币汇率走向带来的财富效应影响最大,但港元与美元挂钩的联系汇率制度令香港在"下行"情况下受到影响最少."下行"情况是指GDP增速、货币升值幅度以及地产和股市回报的预期均削减10%.

报告指出,环球宏观经济情况变得更具挑战性,但亚洲在财政基本面强劲、经济决策改善以及贸易供应链更为多样化的支持下,仍能力保不失.职位增长使亚洲本土需求得以维持,并继续担当亚洲经济增长的重要支柱.因应环球经济增长恶化,报告重新评估原先的预测,结果显示亚洲高资产净值人士数目增长的下跌风险不大.

家帝文称,预期在欧美及日本的货币宽松政策推动下,至今年底环球各股市上升10%;对原材料、资讯科技行业持更正面看法,对公用、医护以及电讯行业则更为谨慎.

瑞士宝盛在全球20多个国家设有业务,截至2012年6月其总客户资产为2,690亿瑞士法郎,旗下管理的资产则为1,790亿瑞士法郎.(完)

--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。