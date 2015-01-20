瑞士宝盛看好中国A股 预计将吸引500亿美元全球资金--报载

路透上海1月20日 - 瑞士最大私人银行集团瑞士宝盛BAER.VX亚洲区研究部门主管马修斯表示，2015年美欧日各国政策差异会对资本市场各个领域形成冲击，而中国A股市场前景看好，预计全球将至少有500亿美元资金来购买A股。

上海证券报周二引述马修斯指出，预计未来两年A股有望重回前一个高点6,000点。首先，估值不贵，虽然阶段性涨幅较大，但参考20年来数据，目前市盈率倍数不高。

此外，两项技术因素决定A股有较大上涨空间。首先，中国家庭资产10%为金融资产，这其中60%是银行存款，仅6%投资于股市，这比例存在上升空间。其次，沪港通推出之后，外国投资者都可以买560只中国A股。

统计数据显示，全球有2万亿美元资金追踪MSCI指数、FTSE指数，而今年6、8月上述两个指数将重新评估，这次中国A股纳入这两个指数的可能性较大，这会推动一些基金被动增持中国股票。

马修斯认为，假设当前A股自由流通股部分以及股票可获取性不发生太大变化，推算全球将有至少500亿美元资金来购买中国A股。而中国A股纳入指数需要花费6-12月时间，估计这500亿美元资金明年会对中国股市产生较大影响。

而基于对自由流通比例、可获取性等有要求，更多基于市值来分配，估计大盘股被纳入MSCI指数、FTSE指数的机率较大。（完）

(发稿 边竞; 审校 黄凯)

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