瑞士信贷股票策略师预计英镑兑欧元将进一步走低

“瑞士信贷内部预测未来12个月英镑兑欧元GBPEUR在1.16，但我们要更悲观一点，目前预计该货币对将跌至1.05(之前的预估为1.10)。我们是在一年之前转为看跌的，”瑞信股票策略团队在研究报告中表示。