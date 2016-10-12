瑞士信贷股票策略师预计英镑兑欧元将进一步走低

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦10月12日 - 瑞士信贷股票策略师周三表示，他们预计英镑兑欧元将进一步下滑，并建议买进在欧洲实现获利的英国公司股票。
“瑞士信贷内部预测未来12个月英镑兑欧元GBPEUR在1.16，但我们要更悲观一点，目前预计该货币对将跌至1.05(之前的预估为1.10)。我们是在一年之前转为看跌的，”瑞信股票策略团队在研究报告中表示。
“因此，要继续买入在英国上市、在欧洲大陆实现获利的个股，”他们称。(完)
(编译 王颖；审校 张明钧)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。