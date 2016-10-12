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国际财经 | 2016年 10月 12日 星期三 15:11 BJT

瑞士信贷股票策略师预计英镑兑欧元将进一步走低

路透伦敦10月12日 - 瑞士信贷股票策略师周三表示，他们预计英镑兑欧元将进一步下滑，并建议买进在欧洲实现获利的英国公司股票。

“瑞士信贷内部预测未来12个月英镑兑欧元GBPEUR在1.16，但我们要更悲观一点，目前预计该货币对将跌至1.05(之前的预估为1.10)。我们是在一年之前转为看跌的，”瑞信股票策略团队在研究报告中表示。

“因此，要继续买入在英国上市、在欧洲大陆实现获利的个股，”他们称。(完)

(编译 王颖；审校 张明钧)

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