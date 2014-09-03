瑞士再被评为全球最具竞争力经济体 中国升至第28位

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透日内瓦9月3日 - 世界经济论坛年度调查周三显示，欧盟竞争力在提高，但瑞士、新加坡和美国这三个经济体更胜一筹。
该组织发布的全球竞争力报告显示，跻身前10名的国家至少是连续第三年保持不变。该组织最知名的活动是每年的达沃斯论坛，政商界人士在这里交流观点。
瑞士的高效、创新和宏观经济稳定性使其连续第六年拔得头筹，但美中不足的是招聘合格工人方面存在困难。
“瑞士竞争优势的一个潜在威胁，可能是企业和研究机构越来越难以找到需要的人才，来维持卓越的创新能力，”报告称。
美国位居第三，随后是芬兰和德国，日本超过香港和荷兰，排在第六位。
罗马尼亚、葡萄牙、拉脱维亚等欧盟国家的竞争力排名都有所上升。在欧盟中仍处劣势的希腊在全球排名中位列第81，从去年的第91上升了10个位次。
希腊排名之所以上升，得益于该国商品和劳动力市场的改善，以及预算赤字的大幅下降。这些因素改善了希腊的经济前景，尽管政府债务负担依然沉重。
报告称，“所有这些因素都表明，希腊采取的改革措施已开始发挥效力。”
中国排名上升一个位次，至第28；俄罗斯上升了11名，至第53；印度下降11名，至第71，在金砖国家中排名最低，比巴西落后14个位次。
今年排名垫底的是几内亚，最近因成为埃博拉疫情源头而受到瞩目。
该论坛基于十几项竞争力指标进行评估，其中包括社会制度、基础设施、卫生和教育、市场规模以及宏观经济环境。报告还将一项针对企业领袖的调查纳入考量，用于评估政府效率和透明度。(完)
(编译 王丽鑫/王颖；审校 徐文焰)
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