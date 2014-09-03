瑞士再被评为全球最具竞争力经济体 中国升至第28位

路透日内瓦9月3日 - 世界经济论坛年度调查周三显示，欧盟竞争力在提高，但瑞士、新加坡和美国这三个经济体更胜一筹。

该组织发布的全球竞争力报告显示，跻身前10名的国家至少是连续第三年保持不变。该组织最知名的活动是每年的达沃斯论坛，政商界人士在这里交流观点。

瑞士的高效、创新和宏观经济稳定性使其连续第六年拔得头筹，但美中不足的是招聘合格工人方面存在困难。

“瑞士竞争优势的一个潜在威胁，可能是企业和研究机构越来越难以找到需要的人才，来维持卓越的创新能力，”报告称。

美国位居第三，随后是芬兰和德国，日本超过香港和荷兰，排在第六位。

罗马尼亚、葡萄牙、拉脱维亚等欧盟国家的竞争力排名都有所上升。在欧盟中仍处劣势的希腊在全球排名中位列第81，从去年的第91上升了10个位次。

希腊排名之所以上升，得益于该国商品和劳动力市场的改善，以及预算赤字的大幅下降。这些因素改善了希腊的经济前景，尽管政府债务负担依然沉重。

报告称，“所有这些因素都表明，希腊采取的改革措施已开始发挥效力。”

中国排名上升一个位次，至第28；俄罗斯上升了11名，至第53；印度下降11名，至第71，在金砖国家中排名最低，比巴西落后14个位次。

今年排名垫底的是几内亚，最近因成为埃博拉疫情源头而受到瞩目。

该论坛基于十几项竞争力指标进行评估，其中包括社会制度、基础设施、卫生和教育、市场规模以及宏观经济环境。报告还将一项针对企业领袖的调查纳入考量，用于评估政府效率和透明度。(完)

(编译 王丽鑫/王颖；审校 徐文焰)

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