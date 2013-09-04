瑞士连续第五年获得世界最具竞争力经济体称号

路透日内瓦9月4日(记者 Tom Miles) - 世界经济论坛(World Economic Forum)周三表示，瑞士连续第五年获得世界最具竞争力经济体的称号。如果想保持这一称号，瑞士需要拒绝试图保护其核心银行业的诱惑。

世界经济论坛称，进入前十名的经济体与去年一样，但排名顺序有所改变。世界经济论坛的总部位于日内瓦，以在阿尔卑斯山小镇达沃斯举行的年会闻名于世。

在这份年度《全球竞争报告》中，新加坡和芬兰依然分列第二和第三位。

德国、美国、香港和日本的排名略有上升，而瑞典、荷兰、英国的排名均下滑两到三位。

世界经济论坛称，美国的创新能力帮助其扭转了连续四年的排名下滑趋势，但对其宏观经济的稳定性依然感到严重关切。

该机构的评估系根据十多个竞争推动因素进行，包括制度、基础设施、健康、教育、市场规模、宏观经济环境。

报告还将针对商业高管的民调列为考察因素，评估一国政府的效率和透明度。

瑞士的各方面的得分都不错，但报告称瑞士需避免产生自满情绪。

报告称：“瑞士的银行业面临审查，这一传统的经济引擎有必要进行较大的改革。”

“继续强化其竞争优势、抵制监管以及保护主义方面的诱惑对瑞士来讲十分重要。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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