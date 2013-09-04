瑞士连续第五年获得最具竞争力经济体称号

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦9月4日 - 世界经济论坛(World Economic Forum)周三表示，瑞士连续第五年获得世界最具竞争力经济体的称号。如果想保持这一称号，瑞士需要拒绝试图保护其核心银行业的诱惑。
世界经济论坛称，进入前十名的经济体与去年一样，但排名顺序有所改变。世界经济论坛的总部位于日内瓦，以在阿尔卑斯山小镇达沃斯举行的年会闻名于世。
在这份年度《全球竞争报告》中，新加坡和芬兰依然分列第二和第三位。
德国、美国、香港和日本的排名略有上升，而瑞典、荷兰、英国的排名均下滑两到三位。
世界经济论坛称，美国的创新能力帮助其扭转了连续四年的排名下滑趋势，但对其宏观经济的稳定性依然感到严重关切。
该机构的评估系根据十多个竞争推动因素进行，包括制度、基础设施、健康、教育、市场规模、宏观经济环境。
报告还将针对商业高管的民调列为考察因素，评估一国政府的效率和透明度。
瑞士各方面的得分都不错，但报告称瑞士需避免产生自满情绪。
报告称：“瑞士的银行业面临审查，这一传统的经济引擎有必要进行较大的改革。”
“继续强化其竞争优势、抵制监管以及保护主义方面的诱惑对瑞士来讲十分重要。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。