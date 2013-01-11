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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 16:29 BJT

表格: 瑞士12月CPI较上年同期下滑0.4%,较前月下滑0.2%

路透苏黎世1月11日 - 瑞士联邦统计局周五公布,瑞士12月消费者物价指数(CPI)较上年同期降0.4%,路透预估为下滑0.2%;较前月下滑0.2%,路透预估为持平.

以下为详细数据:

2012年12月 2012年11月 2011年12月

较上月变动% -0.2 -0.3 -0.2

较上年同期变动% -0.4 -0.4 -0.7

指数(2010年12月=100) 98.9 99.1 99.3 (完)

(编译 李春喜; 审校 侯向明)
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