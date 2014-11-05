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货币新闻 | 2014年 11月 5日 星期三 16:22 BJT

表格：瑞士10月CPI较前月持平，较上年同期亦持平

路透苏黎世11月5日 - 瑞士联邦统计局周三公布的数据显示，瑞士9月消费者物价指数(CPI)较前月持平，较上年同期亦持平

以下为详细数据：

2014年10月 2014年9月 2013年10月

较上月变动% 持平 0.1 -0.1

较上年同期变动% 持平 -0.1 -0.3

指数(2010年12月=100) 99.1 99.1 99.1(完) (编译 杜明霞；审校 张明钧)
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