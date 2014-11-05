表格：瑞士10月CPI较前月持平，较上年同期亦持平

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透苏黎世11月5日 - 瑞士联邦统计局周三公布的数据显示，瑞士9月消费者物价指数(CPI)较前月持平，较上年同期亦持平
以下为详细数据：
2014年10月 2014年9月 2013年10月
较上月变动% 持平 0.1 -0.1
较上年同期变动% 持平 -0.1 -0.3
指数(2010年12月=100) 99.1 99.1 99.1(完) (编译 杜明霞；审校 张明钧)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。