瑞士经济：政府预期未来两年将复苏，微幅上调2013年成长展望

路透苏黎世6月11日 - 瑞士政府周二表示，只要全球经济回暖以及欧元区摆脱衰退，瑞士经济未来两年应会复苏，政府并微幅上调2013年经济增长展望。

“在欧元区衰退的背景下，瑞士经济和以往一样维持得还相对不错，”瑞士联邦经济总局(SECO)的分析师表示。

SECO将2013年经济增长预估值从3月时预估的1.3%提高到1.4%，并维持2014年的经济增长预估为2.1%。

SECO指出，建筑业等偏重国内型产业表现强劲，而旅游业等出口导向型板块受累于瑞郎强势和欧元区需求减少，两者表现大相迳庭。