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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 15:07 BJT

瑞士经济: 政府认为经济显现正面趋势,但前景依然疲弱

SECO维持2012年增长1%的预估不变,但将9月时预估的明年增长1.4%调降至1.3%.

该机构预计2014年经济增长提速至2%,前提是假设欧债危机继续得到控制,而且全球经济逐渐复苏.

SECO预计今年消费者物价下降0.7%,9月时预计为下降0.5%;明后两年料分别上升0.2%.(完)

(编译 李春喜; 审校 程琳)

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