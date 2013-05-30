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货币新闻 | 2013年 5月 30日 星期四 14:05 BJT

表格: 瑞士第一季实质GDP较上季成长0.6%，预估为成长0.2%

路透苏黎世5月30日 - 瑞士联邦经济总局周四公布:

* 瑞士第一季实质国内生产总值(GDP)较上年同期成长1.1%，预估为成长0.9%

* 瑞士第一季实质国内生产总值(GDP)较前季成长0.6%，预估为成长0.2%

* 瑞士第四季实质国内生产总值(GDP)修正为较前季成长0.3%，前值为成长0.2%

以下为GDP详细数据:

第一季 第四季

较上季，实质 % 0.6 0.3 (0.2)*

较上年同期，实质 % 1.1 1.4 (1.4)*

* 括号内为前值. (完) (编译 隋芬; 审校 戴素萍)

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