表格: 瑞士第一季实质GDP较上季成长0.6%，预估为成长0.2%

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透苏黎世5月30日 - 瑞士联邦经济总局周四公布:
* 瑞士第一季实质国内生产总值(GDP)较上年同期成长1.1%，预估为成长0.9%
* 瑞士第一季实质国内生产总值(GDP)较前季成长0.6%，预估为成长0.2%
* 瑞士第四季实质国内生产总值(GDP)修正为较前季成长0.3%，前值为成长0.2%
以下为GDP详细数据:
第一季 第四季
较上季，实质 % 0.6 0.3 (0.2)*
较上年同期，实质 % 1.1 1.4 (1.4)*
* 括号内为前值. (完) (编译 隋芬; 审校 戴素萍)
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路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。