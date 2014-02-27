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货币新闻 | 2014年 2月 27日 星期四 14:51 BJT

表格: 瑞士第四季实质GDP较前季升0.2%较上年同期增1.7%，均低于预估

路透苏黎世2月27日 - 瑞士联邦经济总局周四公布：

* 瑞士第四季实质国内生产总值(GDP)较上季成长0.2%，预估为成长0.4%

* 瑞士第四季实质GDP较上年同期成长1.7%，预估为成长2.0%

* 瑞士第三季实质GDP上修为较上年同期增长2.1%，前值为增长1.9%

以下为GDP详细数据：

第四季 第三季

较上季，实质 % 0.2 0.5 (0.5)*

较上年同期，实质 % 1.7 2.1 (1.9)*

* 括号内为前值。(完)

(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
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