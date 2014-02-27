表格: 瑞士第四季实质GDP较前季升0.2%较上年同期增1.7%，均低于预估

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透苏黎世2月27日 - 瑞士联邦经济总局周四公布：
* 瑞士第四季实质国内生产总值(GDP)较上季成长0.2%，预估为成长0.4%
* 瑞士第四季实质GDP较上年同期成长1.7%，预估为成长2.0%
* 瑞士第三季实质GDP上修为较上年同期增长2.1%，前值为增长1.9%
以下为GDP详细数据：
第四季 第三季
较上季，实质 % 0.2 0.5 (0.5)*
较上年同期，实质 % 1.7 2.1 (1.9)*
* 括号内为前值。(完)
(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
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路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。