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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 14:57 BJT

表格: 瑞士第四季实质GDP较上季成长0.2%,预估为持平

路透苏黎世2月28日 - 瑞士联邦经济总局周四公布:

* 第四季实质国内生产总值(GDP)较上年同期成长1.4%,市场预估为成长0.9%

* 第四季实质GDP较上季成长0.2%,市场预估为持平

* 第三季实质GDP修正为较上年同期成长1.2%,前值为成长1.4%

以下为详细数据:

第四季 第三季

GDP 较上季,实质 % 0.2 0.6 (0.6)*

GDP 较上年同期, 实质 % 1.4 1.2 (1.4)*

* 括号内为前值. (完) (编译 王翔琼; 审校 侯向明)
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