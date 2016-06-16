瑞士政府警告称 英国退欧将令瑞士经济承受风险

路透苏黎世6月16日 - 瑞士政府周四警告称，下周的英国退欧公投对于瑞士经济来说是个风险因素。

瑞士联邦经济总局在声明中称，“如果英国脱离欧盟--后续安排尚未明朗，将对不同汇率及其他金融变量产生影响，也可能影响企业投资，并间接影响国际贸易。”

SECO在其季度经济预测中称，2016年瑞士经济预计增长1.4%，与3月时预测一致；该机构还维持2017年增长预估在1.8%不变。

SECO淡化了通缩预期，预计物价下滑0.4%，此前预测为下降0.6%。SECO预测消费者物价自2017年开始再次上涨，预测通胀率为0.3%，3月时预测为0.2%。

瑞士央行将在0730 GMT发布季度政策评估。路透调查访问的所有36名分析师都预测瑞士央行可能将三个月利率目标区间维持在负1.25%至负0.25%不变。(完)