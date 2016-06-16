瑞士政府警告称 英国退欧将令瑞士经济承受风险

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透苏黎世6月16日 - 瑞士政府周四警告称，下周的英国退欧公投对于瑞士经济来说是个风险因素。
瑞士联邦经济总局在声明中称，“如果英国脱离欧盟--后续安排尚未明朗，将对不同汇率及其他金融变量产生影响，也可能影响企业投资，并间接影响国际贸易。”
SECO在其季度经济预测中称，2016年瑞士经济预计增长1.4%，与3月时预测一致；该机构还维持2017年增长预估在1.8%不变。
SECO淡化了通缩预期，预计物价下滑0.4%，此前预测为下降0.6%。SECO预测消费者物价自2017年开始再次上涨，预测通胀率为0.3%，3月时预测为0.2%。
瑞士央行将在0730 GMT发布季度政策评估。路透调查访问的所有36名分析师都预测瑞士央行可能将三个月利率目标区间维持在负1.25%至负0.25%不变。(完)
(编译 于春红/李春喜 审校 张涛/张明钧)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。