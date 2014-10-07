版本:
中国
市场报道 | 2014年 10月 7日 星期二 17:46 BJT

瑞士数据：9月消费者物价较上年同期下滑，为七个月来首现

路透苏黎世10月7日 - 瑞士联邦统计局周二公布的数据显示，瑞士9月消费者物价较上年同期下滑，为七个月来首次，受进口物价下滑及油价下跌拖累。

联邦统计局称，9月消费者物价较上年同期下降0.1%，为2月以来首次同比下降。9月消费者物价较前月上升0.1%。

通胀下降压力来自海外，进口物价较上年同期下降1.2%，国内商品价格则上涨0.3%。

只要国内物价坚挺，瑞士央行看来就不大可能对该数据作出反应。

油价大跌也给瑞士物价带来压力。布兰特原油9月下滑8.3%，为2012年5月以来最大月度跌幅。(完) (编译 王丽鑫； 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐