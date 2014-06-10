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货币新闻 | 2014年 6月 10日 星期二 13:50 BJT

表格：瑞士5月未经季调的失业率降至3.0%，上月为3.2%

路透苏黎世6月10日 - 瑞士联邦经济总局周二公布，5月未经季节调整的失业率降至3.0%，上月为3.2%。

瑞士5月经季节调整的失业率为3.2%，持平于上月。

以下为详细数据：

2014年5月 2014年4月 2013年5月

未经季节调整失业率(%) 3.0 3.2 3.0

经季节调整失业率(%) 3.2 3.2 3.2

登记失业人数 130,310 137,087 131,290

职位空缺数 13,157 14,088 14,808

(完) (编译 杜明霞；审校 张涛)
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