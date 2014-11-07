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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 14:57 BJT

表格：瑞士10月未经季节调整的失业率为3.1%，高于9月

路透苏黎世11月7日 - 瑞士联邦经济总局周五公布，瑞士10月未经季节调整失业率为3.1%，高于9月的3.0%。

瑞士10月经季节调整的失业率为3.2%，持平于9月。

以下为详细数据：

2014年10月 2014年9月 2013年10月

未经季节调整失业率(%) 3.1 3.0 3.1

经季节调整失业率(%) 3.2 3.2 3.2

登记失业人数 132,397 129,965 133,443

职位空缺数 11,076 11,045 12,982(完)
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