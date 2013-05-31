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货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 15:16 BJT

表格: 瑞士5月KOF领先指标升至1.10，优于预估

路透苏黎世5月31日 - 瑞士智库KOF周五公布，瑞士5月KOF领先指标为1.10，4月修正后为1.04。

路透调查预估中值显示，5月为1.08。

该指标用于预测瑞士经济未来约六个月内的表现.

主要数据:(括号内数据为前值)

2013年5月 2013年4月 2012年5月

1.10 1.04 (1.02) 0.81(完) (编译 于春红; 审校 隋芬)
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