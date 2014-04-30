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货币新闻 | 2014年 4月 30日 星期三 15:26 BJT

表格：瑞士4月KOF领先指标降至102.0，3月修正为106.3

路透苏黎世4月30日 - 瑞士智库KOF周三公布，瑞士4月KOF领先指标降至102.0，3月修正为106.3。该数据反映瑞士经济在未来六个月左右的预期表现。

KOF调整了编制该数据的方式。

KOF之前使用瑞士联邦政府经济事务司(Swiss State Secretariat for Economic Affairs)公布的GDP年率增长率作为基准。现在改为采用GDP月率，以及一个包含更多指标的新数据库。

主要数据：(括号内数据为前值)

2014年4月 2014年3月 2013年4月

102.0 106.3 (106.1) 102.3 (完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)
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