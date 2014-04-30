表格：瑞士4月KOF领先指标降至102.0，3月修正为106.3

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透苏黎世4月30日 - 瑞士智库KOF周三公布，瑞士4月KOF领先指标降至102.0，3月修正为106.3。该数据反映瑞士经济在未来六个月左右的预期表现。
KOF调整了编制该数据的方式。
KOF之前使用瑞士联邦政府经济事务司(Swiss State Secretariat for Economic Affairs)公布的GDP年率增长率作为基准。现在改为采用GDP月率，以及一个包含更多指标的新数据库。
主要数据：(括号内数据为前值)
2014年4月 2014年3月 2013年4月
102.0 106.3 (106.1) 102.3 (完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选