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货币新闻 | 2013年 1月 3日 星期四 16:10 BJT

表格: 瑞士12月KOF领先指标为1.28,11月确认为1.50

路透苏黎世1月3日 - 瑞士智库KOF周四公布,瑞士12月KOF领先指标跌至1.28,11月确认为1.50. 主要数据:(括号内数据为前值)

2012年12月 2012年11月 2011年12月

1.28 1.50(1.50) 0.01

该指标用于预测瑞士经济未来约六个月内的表现.(完) 更多细节请点选(www.konjunkturportal.ch/) 浏览瑞士数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN](完) (编译 丁琦; 审校 侯向明)
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