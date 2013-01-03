表格: 瑞士12月KOF领先指标为1.28,11月确认为1.50

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透苏黎世1月3日 - 瑞士智库KOF周四公布,瑞士12月KOF领先指标跌至1.28,11月确认为1.50. 主要数据:(括号内数据为前值)
2012年12月 2012年11月 2011年12月
1.28 1.50(1.50) 0.01
该指标用于预测瑞士经济未来约六个月内的表现.(完) 更多细节请点选(www.konjunkturportal.ch/) 浏览瑞士数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN](完) (编译 丁琦; 审校 侯向明)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。