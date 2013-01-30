版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 30日 星期三 16:14 BJT

表格: 瑞士1月KOF领先指标降为1.05,低于预估

路透苏黎世1月30日 - 瑞士智库KOF公布,瑞士1月KOF领先指标为1.05,12月修正后为1.29.

路透调查预估1月KOF领先指标为1.16.

该指标用于预测瑞士经济未来约六个月内的表现.

主要数据:(括号内数据为前值)

2013年1月 2012年12月 2012年1月

1.05 1.29(1.28) -0.17 (完)

(编译 侯向明; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐