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货币新闻 | 2013年 9月 27日 星期五 15:15 BJT

表格：瑞士9月KOF领先指标升至1.53，8月修正为1.37

路透苏黎世9月27日 - 瑞士智库KOF周五公布，瑞士9月KOF领先指标升至1.53，8月修正为1.37，前值为1.36。

主要数据:(括号内数据为前值)

2013年9月 2013年8月 2012年9月

1.53 1.37 (1.36) 1.68 (完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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