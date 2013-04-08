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货币新闻 | 2013年 4月 8日 星期一 15:32 BJT

表格：瑞士第四季工业订单较上年同期下滑2.4%

路透苏黎世4月8日 - 瑞士联邦统计局周一公布，瑞士第四季工业订单较上年同期下滑2.4%；第三季工业订单修正为较上年同期上涨1.4%，前值为下滑0.7%。

主要数据

(较上年同期变动率，扣除建筑)

2012第四季 2012第三季

新订单

年变动率 -2.4 1.4(-0.7)

(括号内为前值)

数据细节请点击：(here)

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(编译 艾茂林; 审校 李春喜)
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